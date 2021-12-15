اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: إحباط محاولة خط للغاز الطبيعى بين بغداد والبصرة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:30 ص
العراق: إحباط محاولة خط للغاز الطبيعى بين بغداد والبصرة الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية عملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.
 
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية أحبطت محاولة تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة (الجربوعية الأولي) بمحافظة المثنى، عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الأنبوب الغازي، حيث تم استدعاء خبير المتفجرات وتم تفكيكها وإبطال مفعولها دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

العراق

بغداد

البصرة

وزارة الداخلية العراقية

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عبوة ناسفة

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