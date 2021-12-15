اليوم السابع
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى يزور قبرص وإيطاليا الجمعة المقبل

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:30 م
العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى يزور قبرص وإيطاليا الجمعة المقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب: أحمد جمعة

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يبدأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، يوم الجمعة المقبلة، زيارة إلى قبرص وإيطاليا، حيث يستهل العاهل الأردني – بحسب وسائل إعلام أردنية - الزيارة من العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث يجرى مباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات إقليميا ودوليا.

 

وسيتم على هامش اللقاء توقيع اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم بين حكومتي الأردن وقبرص.

 

وستكون مدينة أسيزي الإيطالية المحطة الثانية في زيارة الملك الأردنى، حيث يلقي كلمة خلال حفل جائزة مصباح السلام للعام 2021، ويسلم الجائزة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

 

وكان الملك الأردنى قد تسلم الجائزة في مارس 2019 من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، تقديرا لجهوده وسعيه الدؤوب لتعزيز التآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى جهود الأردن، بقيادته في استضافة اللاجئين.


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