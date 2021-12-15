الصناعات الهندسية: مد العمل بصندوق العاملين بالحديد والصلب ‬لدفع المستحقات

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إنه تقرر مد العمل بصندوق العاملين بشركة الحديد والصلب لمدة عام، لاستكمال سداد مستحقات العاملين خاصة الذين خرجوا معلش قبل البدء فى أعمال التصفية.

ويبلغ إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) لصالح عدة جهات تبلغ حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

وتسعى الشركة لبيع عدد من قطع الأراضى لسداد المديونيات، حيث يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري.

وأضاف الفقى لـ"اليوم السابع" إنه سيتم فور سداد الشركة مستحقات الصندوق طرفها البدء فى صرف مستحقات المعاشات وفق ما يقرره الخبير الاكتواري المكلف بذلك وحسب حجم السيولة التى ستضخها الشركة فى الصندوق، لافتا إلى أنه يجرى حاليا صرف تعويضات العاملين وفق الاتفاقية المبرمة بحد أدنى 225 ألف جنيه ولا سيما للعاملين الأحدث فى الشركة.