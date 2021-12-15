الصحة العالمية: 77 دولة أبلغت عن اكتشاف حالات متحور "أوميكرون"

كتبت أمل علام

أكدت منظمة الصحة العالمية أن 77 دولة أبلغت حاليًا عن اكتشاف حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"، مشيرة إلى أن المتحور ربما يكون منتشرا في معظم الدول، حتى لو لم يتم التحقق منه.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق، موضحا أنه حتى لو لم يتسبب أوميكرون بمرض أكثر خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير المجهزة.

وأشار إلى أن اللقاحات هي الأدوات التي يكون لها أكبر الأثر عند استخدامها لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، في جميع البلدان، مؤكدا أن مجموعة صغيرة من الدول تواجه تحديات في طرح اللقاحات والتوسع بسرعة، وتعمل منظمة الصحة العالمية والشركاء بشكل وثيق مع تلك البلدان للتغلب على الضائقة.

وتابع تيدروس، "اسمحوا لي أن أكون واضحا جدا: منظمة الصحة العالمية ليست ضد اللقاحات التعزيزية، نحن ضد عدم المساواة، همّنا الرئيسي هو إنقاذ الأرواح في كل مكان"، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن إفريقيا قد لا تصل إلى 70% من تغطية اللقاحات حتى أغسطس 2024.