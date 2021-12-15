اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:24 م
أكرم القصاص
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وسجلت انخفاض فى الوفيات والاصابات..

الصحة العالمية: 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا ووفاة 47 ألفا الأسبوع الماضى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:01 م
الصحة العالمية: 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا ووفاة 47 ألفا الأسبوع الماضى الصحة العالمية تسجل انخفاض فى الوفيات والاصابات
كتبت أمل علام

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سجلت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر من 4 ملايين شخص فى العالم بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفا، مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بنسبة 10% والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.
 
وقالت المنظمة، في تقريرها، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن أعداد الإصابات الجديدة والوفيات انخفضت خلال الفترة من ما بين 6 إلى 12 ديسمبر.
 
وأضافت، إن أوروبا حازت على نسبة 65% من حالات الإصابة المسجلة في 7 أيام و 60% من الوفيات، في حين رُصد انخفاض في الإصابات بالعدوى بنسبة 7%، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3%.
 
وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111%، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10%، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10%، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7%..
 
وارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4%، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50%، وأمريكا بنسبة 14%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 3%، وإفريقيا بنسبة 1%.

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