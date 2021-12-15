الشرطة العراقية: العثور على حقل ألغام خلال عملية تفتيش فى سامراء

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، عن العثور على حقل ألغام خلال عمليات تفتيش وتطهير تنفذها ضمن قاطع عمليات سامراء.



وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة بالاشتراك مع قوة من الجهد الهندسي والاستخباري، تمكنت خلال تنفيذ عملية بحث وتفتيش عن المخلفات الحربية للعصابات الإرهابية في جزيرة (مكيشيفة) ضمن قاطع المسؤولية شمال سامراء، من العثور على حقل ألغام يحتوي على 9 عبوات ناسفة قمعية تم إتلافها تحت السيطرة من قبل قوات الجهد الهندسي".



كما نفذت القوات المختصة للواء الثالث عشر عمليات تجريف للمنازل و"الحويجات" الواقعة في منطقة "القادرية" غرب سامراء، وذلك في إطار تفعيل العمليات الاستباقية لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر التي تشكل ملاذات آمنة للإرهابيين.