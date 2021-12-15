السنغال ترفع أسعار الخبز فى دكار وحدها بسبب رفع سعر القمح عالميا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت السلطات السنغالية، زيادة سعر الخبز في منطقة دكار، وذلك إثر ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، وجاء إعلان السلطات عقب اجتماع عقدته وزارة التجارة السنغالية مع اتحادية المخابز، التى قالت إن ارتفاع أسعار القمح يكبدهم خسائر مالية، إذا لم يتم رفع سعر الخبز بحسب موقع صحرا نيوز الإخبارى.

واتفقت الوزارة السنغالية مع الاتحادية على تحديد سعر جديد للخبز، إذ يبلغ سعر الخبزة الواحدة ما بين 150 إلى 170 فرنك أفريقي، أي ما يعادل 23 إلى 27 سنت يورو.

وقالت وزارة التجارة، إن زيادة سعر الخبز يأتي إثر ارتفاع أسعار مواد القمح عالميا، وفرضت وزارة التجارة على المخابز وزنا جديدا للخبز يصل إلى 200 جرام للخبزة، متعهدة بفرض عقوبات على من يخالف هذه الشروط.

ويعد ارتفاع أسعار الخبز من الأمور التي تثير الجدل دوما في الشارع السنغالي، وكثيرا ما تسبب في احتجاجات شعبية غاضبة.