اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز خاصة فى قرى حياة كريمة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:49 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز خاصة فى قرى حياة كريمة الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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>> الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية
 
 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصةً في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول".
 
واستعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%.
 
كما عرض وزير البترول الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي، خاصةً في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.

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