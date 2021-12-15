الدكتور عاطف الفقى وكيلا لحقوق المنوفية لشئون التعليم والطلاب

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور عادل مبارك ، رئيس جامعة المنوفية ، قرارا بتعيين الدكتور عاطف محمد الفقى أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد أصدر قرارا بندب الدكتورة رانيا محمد عزمى الشاذلى الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب بالجامعة للقيام بعمل وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب للعام الجامعى 2021/2022.

وأعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور محمد زيدان عميدا لكلية التربية النوعية بأشمون، موجها له التهنئة، ومتمنيا له التوفيق فى تأدية مهام عمله.

وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بتعيين الدكتور مبروك عطيه عبد الدايم أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين الدكتورة إيمان كمال باظه أستاذ الطفيليات وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.