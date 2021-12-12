بدء البرنامج التدريبى لطلاب دبلوم التغذية بمستشفيات جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بطلاب دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية من الصيادلة والأطباء بمركز التغذية العلاجية بمستشفيات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب.

أشارت الدكتوره إيمان عبد الرازق أستاذ علاج الأورام والطب النووى ومدير مركز التغذية العلاجية بمستشفيات جامعة المنوفية إلى أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار بروتوكول التعاون بين الجمعية المصرية لصيادلة التغذية وبين مستشفيات جامعة المنوفية.

ويتناول التدريب تدريب الأطباء والصيادلة المسجلين للحصول على دبلومة التغذية من جامعة طنطا على التغذية العلاجية والرعاية المركزه لمرضى الأورام والأطفال والباطنة والجراحة تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وأوضحت الدكتوره إيمان عبد الرازق ان مركز التغذية لمستشفيات جامعة المنوفية قام بعمل تغذيه علاجيه وخلطات علاجيه لنحو 6123 حاله مرضيه وحالات حرجة منهم 3,575 لحالات العلاج الكيماوي، و 2,584 لحالات التغذية الوريدية خلال هذا العام.

وأضافت الدكتوره مها حمدى عسل رئيس الجمعية المصرية لصيادلة التغذية أن هذا التدريب هو الجزء العملى لطلاب دبلومة التغذية، مشيره إلى انه تم عمل بروتوكول تعاون بين الجمعية وبين مستشفيات جامعه المنوفية، يهدف البروتوكول إلى تنمية وتطوير مهارات طلاب دبلوم التغذية فى الرعاية الصحية فى مجال التغذية العلاجية داخل المستشفيات ،واكسابهم المزيد من المهارات اللازمة فى مجال العمل، ويعد هذا هو البرنامج التدريبى الثانى للصيادلة والأطباء المسجلين لنيل الدبلومة فى التغذيه العلاجية جامعة المنوفية.