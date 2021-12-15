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الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشغل وورشة أخشاب بكفر شكر بالقليوبية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:48 م
الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشغل وورشة أخشاب بكفر شكر بالقليوبية سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمشغل ملابس وورشة أخشاب بمنطقة كفر صليب سلامة بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمشغل ملابس وورشة أخشاب بمنطقة كفر صليب سلامة دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجار الآن محاولة رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، والتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان، وتحرر محضر بالواقعة.


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق

كفر شكر

كفر صليب سلامة

سيارات إطفاء

ورشة أخشاب

مشغل ملابس

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