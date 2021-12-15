الداخلية: ضبط خيال لمضايقته سيدة بمنطقة الهرم منذ سنوات

محمود عبد الراضي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك ".. متضمناً قيام إحدى السائحات الأجانب بتصوير نفسها بالمنطقة الأثرية بالهرم ويظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسب آخر بألفاظ تخدش الحياء العام.

بتكثيف الجهود والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه (خيال – مقيم بالهرم بالجيزة) "تم ضبطه" ، وبمواجهته قرر أنه فى غضون عام 2017 وحال إصطحابه لإحدى السائحات بالمنطقة المشار إليها قام بسب أحد الأشخاص "خيال" لتسببه فى إزدحام الطريق وإعاقة مرور الدواب وأضاف بأنه لم يتخذ ضده أى إجراء قانونى آنذاك قتم إتخاذ الإجراءات القانونية.