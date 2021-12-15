الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمشغل وورشة أخشاب بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمشغل ملابس وورشة أخشاب بمنطقة كفر صليب سلامة بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمشغل ملابس وورشة أخشاب بمنطقة كفر صليب سلامة دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فيما أمرت النيابة العامة بندب المعمل الجنائى لمكان الحريق للتعرف على والتعرف سبب نشوب الحريق بالمكان، وتحرر محضر بالواقعة.

الانتهاء من السيطرة على الحريق



بعد السيطرة على الحريق بالمشغل



بعد السيطرة على الحريق