الحبس عامين لموظف بوحدة محلية فى قنا بتهمة تزوير محررين رسميين

صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالحبس عاملين لفني صيانة بوحدة محلية في قنا و3 أشهر لمتهم آخر بتهمة تزوير محررين رسميين.

تعود أحداث الواقعة للعام الجاري عندما تبين أن المتهم "عمر. ق"، موظف بوحدة محلية في قنا أخذ من المتهمة فاطمة.أ مبلغ مالي علي سبيل الرشوة مقابل الإخلاء بواجبات وظيفته بارتكابه تزويرا في شهادتين منسوبتين لجهة عمله.

تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 2884 لسنة 2021 والتي قضت بالسجن عامين للمتهم الثالث في القضية و3 أشهر للمتهم الأول.

وكانت قد قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن عام لسائق لتزويره في محضر شرطة باسم مخالف لاسمه هربا من عقوبة التحاليل.

كانت أحداث الواقعة بدأت حينما استوقفت دورية المتهم حسين عبد الرحيم، أثناء قيادته سيارة نقل وفي حالة من عدم الاتزان وبطلب الرخصة قدم رخصتي قيادة وسير لآخر مدعيا أنها خاصة به وأجري تحليل مخدرات ووقع علي المحضر باسم مالك التراخيص، وأثبتت التحاليل تعاطيه للمواد المخدرة.

تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 446 لسنة 2021 والتي قضت بمعاقبة السائق بالسجن عام لتزويره في محضر شرطة باسم مخالف لاسمه هربا من عقوبة التحاليل.