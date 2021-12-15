اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:00 ص
الجزائر تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وزير الصحة الجزائرى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الحصيلة اليومية لأرقام الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفاعا جديدا لتسجل،  الثلاثاء، ٢٣٠ إصابة جديدة، و٤ حالات وفاة، فيما تماثل ١٨٣ مريضا للشفاء.
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٣ ألفا و٢٨٨ حالة؛ من بينها ٢٣٠ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٦ ألفا و٧٠٢ شخص.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و١٥٥ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢٨ مريضا في العناية المركزة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية.
 

الجزائر

كورونا فى الجزائر

اصابات كورونا فى الجزائر

وفيات كورونا فى الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة