الجزائر تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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شهدت الحصيلة اليومية لأرقام الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفاعا جديدا لتسجل، الثلاثاء، ٢٣٠ إصابة جديدة، و٤ حالات وفاة، فيما تماثل ١٨٣ مريضا للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٣ ألفا و٢٨٨ حالة؛ من بينها ٢٣٠ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٦ ألفا و٧٠٢ شخص.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و١٥٥ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢٨ مريضا في العناية المركزة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية.