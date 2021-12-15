التعليم تطالب المدارس بقبول إيصالات سداد رسوم امتحان الشهادة الإعدادية من الطلاب

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا المديريات التعليمية، بشأن سداد الرسوم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022،، حيث وجهت الوزارة الإدارات التعليمية بالتنبية علي جميع مديري المدارس (حكومي - رسمي لغات ومتميز- خاص) بقبول ايصالات سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 من ثلاث جهات.

وحددت الوزارة في خطابها، الجهات المعنية بسداد رسوم امتحانات الصف الثالث الإعدادي وهي شركات التحصيل، والبريد المصري وإيضاً المسدودة عبر طريق المحافظ الإلكترونية (أون لاين).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت الأحد 12 ديسمبر الجارى لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

وقالت الوزارة: في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة للطلاب، وقيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب ، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب، حيث سيتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

وشددت الوزارة على قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني بالاستمارة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة، وسيتم الانتهاء من اتاحة التسجيل على الموقع بنهاية الاثنين 20 ديسمبر الجارى.