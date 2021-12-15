اليوم السابع
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التحالف العربى يعلن سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية فى جازان.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:03 م
التحالف العربى يعلن سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية فى جازان.. صور قذيفة صاروخية
كتب محمد جمال

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية فى جازان جنوبى السعودية، أطلقها الحوثيون من اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 
القذيفة
القذيفة

الإطفاء
الإطفاء

يذكرأن، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تدمير أحد المواقع السرية لعناصرالحوثى للقدرات النوعية بمديرية أزال بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية.

وأوضح التحالف -في بيان  أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- أنه دمّر 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة، وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مضيفًا أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل عناصر الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.. وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

جدير بالذكر أن التحالف أعلن، الاثنين الماضي، أن عودة عناصرالحوثي لاستهداف المدنيين ستقابلها تكلفة باهظة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

التحالف العربى

جازان

السعودية

الحوثيين

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