البنك المركزى الموريتانى يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 20 أوقية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن البنك المركزي الموريتاني اليوم الثلاثاء، إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 20 أوقية، ووفق منشور للبنك المركزي، يظهر الوجه الأمامي للورقة الجديدة المسجد الجامع بكاتاكا الواقع جنوب البلاد في مدينة كيهيدي، والذي يعتبر من أقدم المساجد في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، يظهر الوجه الخلفي للورقة تكوين الريشات الواقع شمالي البلاد.

وقال البنك المركزي الموريتاني إنه "بالنظر إلى أهمية الورقة النقدية الجديدة ومن أجل إبراز عناصر التصميم الفني الذي تحتويها فقد اختيرت لها نفس مقاييس الورقة النقدية من فئة خمسين أوقية الصادرة عام 2018".

وأشار البنك إلى أنه تم "تصميم الأوراق النقدية الجديدة من فئة 20 أوقية بنفس درجة الاهتمام بالتفاصيل وبنفس الحرفية التي تطلبها إصدار مجموعة الأوراق النقدية المتداولة منذ عام 2018، حيث تكتسب علامات أمنية بسمات حديثة مثل النوافذ الشفافة والكتابة البارزة الملموسة والحبر المتغير".