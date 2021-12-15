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البحرين: بث وترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان أمر يسيء للدولتين

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:55 م
البحرين: بث وترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان أمر يسيء للدولتين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير داخلية البحرين
كتب محمد جمال

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قال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير داخلية البحرين، إن "قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيق، أمر يسيء للبحرين وكذلك للبنان"، حسبما ذكرت صحيفة الوطن البحرينية.
 
وفي اتصال مع نظيره اللبنانى بسام المولوى، رأى آل خليفة أن "هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية، تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شئونها الداخلية".
 
وشدد على أن "هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه"، مثمنا اهتمام وزير الداخلية والبلديات اللبناني بالأمر، وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر المخالفة للقانون.
 
هذا واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة التي تسهم في تطويره ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

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