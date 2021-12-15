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الباحثون العرب يعرضون الخبرات فى الطاقة الذرية خلال المؤتمر العربى الـ15

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:39 م
الباحثون العرب يعرضون الخبرات فى الطاقة الذرية خلال المؤتمر العربى الـ15 المؤتمر العربى الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

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استعرض المؤتمر العربى الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان الذى تنظمه هيئة الطاقة الذرية خلال فعاليات اليوم الرابع مجموعة متميزة من البحوث التطبيقية لعدد من الباحثين من البلدان العربية المشاركة بالمؤتمر.
 
وشملت أحد الأبحاث محاضرة ألقاها الدكتور عقيل مريوش، حول إزالة التلوث الإشعاعى لمحافظة البصرة بالعراق، وقد شملت خطة العمل أعمال المسح الميدانى الذى نفذته الفرق المختصة من وزارة البيئة العراقية لمناطق وسط وجنوب العراق والتى شملت 23 موقعا، كما شملت الخطة إزالة التلوث الاشعاعى بمحافظة البصرة، وذلك لحماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية.

كما جرى عرض بحث آخر من العراق من لمجموعة من الباحثين "تغريد منعم نافع وآخرون" بوزارة العلوم والتكنولوجيا، ويشمل دراسة تطبيقية عن انبعاث غاز الرادون من المخلفات الناتجة من العملية الرطبة لإنتاج حمض الفوسفوريك من الصخور الطبيعية، والتى يجرى إلقاؤها دون أى معالجة، والتى تتسبب فى أضرار بيئية، حيث تشمل تلك المخلفات الجبس ومجموعة من الشوائب، والتى تحتوى على كمية عالية من الشوائب والفوسفات والمواد المشعة.
 
كما عُرض بحث آخر من العراق قاما به كل من الدكتورة ندى فاضل توفيق والدكتورة ضحى رعد مظلوم من كلية العلوم بجامعة النهرين، وجرى عرض نتائج البحث عن تقييم مستويات النشاط الإشعاعى الطبيعى فى بعض عينات المياه والرواسب من نهر دجلة بالقرب من محطة الزعفرانية لتوليد الطاقة الكهربائية فى محافظة بغداد، وقد أثبتت القياسات عدم وجود أى تأثيرات بيئية. 
 
وعرض مجموعة من الباحثين من ليبيا بعض البحوث التطبيقية، ومن أهمها بحث للدكتور أبو القاسم حمودة الفويرس من مؤسسة الطاقة الذرية بليبيا عن تأثير المواد المشعة الطبيعية المحفزة تقنيا على سلامة العاملين والبيئة المحيطة فى حقول إنتاج النفط والغاز الليبية، وقد خلص البحث الى وضع مجموعة من السيناريوهات الخاصة بأعمال الوقاية الإشعاعية ولإزالة التلوث الإشعاعى من تلك الحقول والبيئة المحيطة.

الكهرباء

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الطاقة الذرية

المؤتمر العربى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

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