الأغذية العالمى: 98% من الأفغان لا يستهلكون ما يكفى من الطعام

كتبت : هند المغربي

أفاد إستطلاع لبرنامج الأغذية العالمي، أن 98 % من الأفغان لا يستهلكون ما يكفي من الطعام أي 2 في المائة فقط من السكان الأفغان فقط يشعرون أنهم يستهلكون ما يكفي من الطعام مع ارتفاع بنسبة 17 فى المائة منذ (أغسطس).

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والصراع والجفاف مما يعنى أن الأسرة المتوسطة بالكاد تستطيع التكيف الآن ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي ، تلجأ العائلات إلى إجراءات يائسة مع حلول فصل الشتاء القارس، حيث تشتري الآن تسعة من كل عشرة أسر في أفغانستان طعامًا أقل تكلفة ، وثمانية من كل عشرة يأكلون أقل ، وسبعة من كل عشرة يقترضون الطعام لمجرد الحصول على ما يكفي من الطعام. يوم.

ومن جانبها حذرت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف ، صباح اليوم ، في تحديث شفهي لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد ، من أن شعب أفغانستان يواجه اليوم أزمة إنسانية عميقة تهدد أكثر من غيرها.

وأضافت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة أنها تشعر بالقلق من التقارير المستمرة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن النساء والفتيات على وجه الخصوص يواجهن قدرًا كبيرًا من عدم اليقين فيما يتعلق بالحق في التعليم وسبل العيش والمشاركة.