الأرصاد مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة: الصغرى بالقاهرة 10 درجات

كتب محمود راغب

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال الأيام المقبلة، بضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وذلك تزامنا مع الانخفاض الملحوظ الذى تشهده درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة خاصة الصغرى، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغري علي القاهرة 10 درجة.

وتتعرض البلاد لطقس غير مستقر خلال الفترة القادمة علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا، حيث تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متوسطة الشدة في بعض الأحيان.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.