هل تتأثر مصر بمنخفض قطبى الأيام المقبلة؟ الأرصاد ترد وتكشف توقعات طقس الشتاء

كتب محمود راغب

فى هذه الفترة ينتشر بشكل كبير عدد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى يتداولها رواد "الفيس بوك" حول تعرض مصر خلال الفترة المقبلة بالتحديد خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر لمنخفض قطبى قادم من أوروبا ويؤثر بشكل كبير على مصر والمنطقة العربية ويتسبب فى تساقط الأمطار والثلوج.

وفى هذا السياق ، كشف الدكتور محمود شاهين ، مدير عام إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس ورئيس المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه عاده الوطن العربى فى سوريا ولبنان وغيرها يشهد فى النصف الثانى من شهر ديسمبر انخفاضات شديدة فى درجات الحرارة وأمطار ثلجية ، ولكن الوضع مختلف فى مصر لا تصل الأجواء لهذا الحد.

وحول توقعات الطقس بشتاء هذا العام 2021، أوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة فى شتاء هذا العام ستكون حول المعدلات الطبيعية وتتشابه إلى حد ما مع شتاء العام الماضى ولكن قد يتخلله موجات من عدم الاستقرار وموجات شديدة البرودة.

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أن الظواهر الجوية فى الشتاء القادم قد تكون أكثر حدة وأكثر عنفا فى ضوء التغيرات المناخية التى يشهدها العالم وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة وفقا للتوزيعات الضغطية.

وتابع: غير دقيق القول بأن شتاء 2021 سيكون أشد برودة ووفقا للتنبؤات الفصلية متوقع أن يشهد شتاء 2021، معدلات أكثر لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بشكل خاص.