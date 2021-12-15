اقتصادية قناة السويس تسجل دخول وخروج 22 سفينة بمؤانى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

وكانت قد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس عم استقبال ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 92 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء .

وسجلت حينها الموانئ دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين بضائع عامة و متواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.