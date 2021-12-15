افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الجوجوبا بالغردقة على مساحة 1000 فدان

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، يرافقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع الجوجوبا على مساحة 1000 فدان، بمنطقة غرب الغردقة.

وفعلت هيئة تنمية الصعيد بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة البحر الأحمر والذي جرى توقيعه في أكتوبر للعام الحالى 2021، بهدف الاستفادة من إقامة مشروعات زراعية من خلال الاستثمار في زراعة النباتات الزيتية، ومنها على سبيل المثال الجوجوبا والجتروفا وغيرها والتى تستخدم في شتى المجالات المختلفة.

خلال الافتتاح قال اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة فرص الاستثمار في هذه الأشجار، وتحقيق قيمة مضافة من مياه الصرف المعالجة ثلاثيا لإعادة تدويرها على مساحة ألف فدان لزراعة نبات الجوجوبا، بتكلفة 138.5 مليون جنيه والمستهدف الوصول إلى زراعة 3000 فدان باستخدام 25,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف المعالجة ثلاثيا، مضيفا أنه سيجرى استخدام 25 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف المعالجة وتزداد وتقل حسب احتياجات المشروع، مما يضمن استمراريته وفقا للشروط الفنية والتعاقد المتفق عليها. ‏

وتابع: أن المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 1000 فدان، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم خطة التنمية الشاملة في محافظات الصعيد بمشروعات عملاقة تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقق نمواً يستفيد منه كافة المواطنين.



وأشار إلى أن زراعة الجوجوبا من المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تدر دخلًا كبيرًا للدولة، تساهم في توفير حياة كريمة وتنمية مستدامة وتعمل على إتاحة وخلق فرص عمل متعددة لتشغيل نسب عالية من سكان الحاليين، نظرًا لكثافة العمالة المطلوبة لزراعة الجوجوبا وتنفيذ مصنع عصر للزيوت لزيادة القيمة المضافة من المحصول المنزرع، وتحقيق عائد اقتصادي من بيع زيت الجوجوبا، واستخدام الزيت الناتج كوقود حيوي صديق للبيئة.