اليوم السابع
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لليوم الثالث على التوالى..

إلغاء رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بالأقصر لتدريبات طيران شراعى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:16 م
إلغاء رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بالأقصر لتدريبات طيران شراعى البالون الطائر فى الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالى إلغاء حركة وإقلاع رحلات البالون الطائر بالبر الغربي وذلك خلال تنظيم فعاليات تدريبات الطيران الشراعى بين الشرق والغرب بالأقصر، حيث تم الإلغاء خلال اليومين الماضيين نتيجة شدة الرياح وضعف الرؤية فى السماء لدى الإرتفاع للحد المخصص لإنطلاق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر، واليوم بسبب تدريبات طيران شراعى بالغربي، تجنباً لأى أضرار جراء الطقس المتقلب حالياً فى البلاد.

وفى هذا الصدد يقول هانى السيد مدير إحدى شركات البالونب بالأقصر، أنه شهد أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، تدريبات على الطيران الشراعى فى البر الغربي وتقرر إلغاء رحلات البالون الطائر فى الغرب لليوم الثالث على التوالي.

ويضيف هانى السيد لـ"اليوم السابع"، أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات  البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون.

وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.

 


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