إصابة 8 نواب بريطانيين بكورونا خلال 24 ساعة وتحذير من تحول البرلمان بؤرة للفيروس

كتب محمد جمال

حذرت نقابة عمالية من أن البرلمان البريطانى سوف يصبح" بؤرة لفيروس كورونا، مالم يتم اتخاذ خطوات حاسمة لوقف تفشى فيروس كورونا، وذكرت وكالة "بي إيه ميديا"، البريطانية، أنه ثبتت إصابة 8 نواب بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وطالب جاري جراهام، نائب الأمين العام لنقابة بروسبكت المهنية، رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موج باتخاذ خطوات لجعل البرلمان أكثر أمنا.

وحث جراهام أعضاء البرلمان على الخضوع لاختبارات يومية لفيروس كورونا وتسجيل نتائجها، وأن تفحص وكالة الأمن الصحي مدى أمن مجلس العموم ومكاتب النواب وغرف اللجان فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وقد أثيرت مخاوف بشأن إمكانية أن يكون تكدس النواب في الأروقة للتصويت على إجراءات، الثلاثاء، قد أدى لارتفاع حالات الاصابة بالفيروس في البرلمان.

لكن جراهام قال إنه يجب لذلك عمل المزيد عندما يعود أفراد مجلس العموم بعد عيد الميلاد.

وقال جراهام" خلال الساعات القليلة الماضية، أعلن عدة نواب إصابتهم بفيروس كورونا، وأرجع بعضهم ذلك إلى عدم القدرة على المشاركة في الإجراءات البرلمانية عن بعد".

وسجّلت بريطانيا 54,661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و38 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، أمس الثلاثاء، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,873,468، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,477.

يذكرأن، صوت أعضاء البرلمان البريطاني، مساء أمس الثلاثاء، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود كوفيد-19 في إنجلترا.

وصوت من النواب 369 مقابل 126 للموافقة على الاستخدام الإلزامي لتصاريح كوفيد للدخول إلى النوادي الليلية والأماكن العامة في إنجلترا، لكن 96 من أعضاء البرلمان المحافظين صوتوا ضد مقترحات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال - بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة ساجد جاويد إن نمو حالات أوميكرون في المملكة المتحدة "يعكس الآن الزيادة السريعة" في جنوب إفريقيا، حيث أصبح البديل هو السلالة المهيمنة في لندن.

وفي حديثه خلال مناقشة في مجلس العموم، قال الوزير إن البديل يمثل "تهديدًا خطيرًا" ولديه القدرة على "إرباك هيئة الرعاية الصحية".