إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا_ قنا"

صابر سعيد

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة على طريق "قنا_ سفاجا" تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا_ سفاجا.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد بيتر جعفر، 37 عاما، وبيتر عربي جعفر، 33 عاما، وإيمان أحمد، 41 عاما، وسماح محمد 40 عاما، وشيماء القطني، 35 عاما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي قنا العام.

وكان قد لقى شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب جرار زراعي بترعة تابعة لقرية العوامر بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شقيقين في حادث انقلاب جرار زراعي بترعة العوامر التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا وأسفر الحادث عن مصرع علي محمد كمال، 28 عاما، وكمال محمد كمال، 13 عاما، في حادث انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بقرية العوامر التابعة لمركز أبوتشت.