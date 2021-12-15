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إصابة 3 شباب فى حادث تصادم بالغربية على طريق طنطا الزراعى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:50 م
إصابة 3 شباب فى حادث تصادم بالغربية على طريق طنطا الزراعى إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد طريق طنطا الزراعي في محافظة الغربية مساء اليوم حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بسبب السرعة الزائدة ، مما أسفر عن إصابة 3 شباب بكدمات وكسور، وتم نقلهم الي مستشفي جامعة طنطا.
 
تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية أخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق طنطا الزراعي نطاق مركز ومدينة طنطا ، مما أسفر عن إصابة 3 شباب بجروح وكدمات بالجسد ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الي موقع الحادث وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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