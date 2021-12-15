اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:11 م
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إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى فى الشرقية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:28 ص
إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى فى الشرقية انقلاب ميكروباص - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 15 شخصا، أغلبهم من مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل قليل إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالقرب من نزلة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بنطاق محافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي.

 

البداية كانت بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بشأن ما تبلغ بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول خمسة عشر شخصًا، في أعمار متفاوتة؛ مصابين جميعًا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد جراء وقوع حادث بالطريق الأوسطي.

 

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالقرب من نزلة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بنطاق محافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة المصابين الخمسة عشر بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 


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