إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم سيارة بعمود إنارة بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، واشتباه بعد الارتجاج، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.