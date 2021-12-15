إحباط محاولة راكبين لتهريب تليفونات وساعات بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب تليفونات وساعات داخل جيوب وملابس راكبين، المحاولة الأولي كانت أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمد نسيم أبو العز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكرحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود أكثر من تليفون محمول في حقائب الراكب، فقام مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف إبراهيم الدسوقي أبو الفتوح مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب يدويًا ثم ذاتيا لارتباك الراكب، مما أسفرعن ضبط 12 تليفون ماركة iPhone في جيوب الراكب و3 في حقائبة بإجمالي 15 تليفون.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الشركة استوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص ثم يدويا لم يتم العثور على شئ مخالف شك عمرو عبدالعزيز العميري مدير الحركة المشرف علي الصالة في وجود أشياء في جيوب الراكب فكلف أحمد عطالله ومحمد جمال فرج مأمورا الجمرك لتفتيش الراكب ذاتيًا، مما أسفر عن ضبط ساعتين ثمينتين ماركة باتيك فيليب وقلم خاص بهما في جيوب الراكب - بخلاف ساعته الشخصية التي يرتديها- أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحريرمحضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.