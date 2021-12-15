ألمانيا تسلم أكثر من مليونى جرعة لقاح "موديرنا" إلى فيتنام

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سلمت ألمانيا مليونين و558 ألف جرعة من لقاح "موديرنا" إلى فيتنام، عبر برنامج /كوفاكس/، وتعهدت بأن يصل إجمالي تبرعاتها من لقاحات كوفيد-19 لفيتنام إلى أكثر من 10 ملايين جرعة.

وذكرت السفارة الألمانية في فيتنام - في بيان أوردته صحيفة /في إن إكسبرس/ الفيتنامية - أنه تم تسليم الدفعة الأخيرة إلى المعهد الوطني للصحة وعلم الأوبئة في العاصمة هانوي، مضيفة أن ألمانيا ستزود فيتنام بمزيد من جرعات اللقاح، مما سيرفع إجمالي عدد اللقاحات المسلمة إلى أكثر من 10 ملايين جرعة.

وقال سفير ألمانيا في فيتنام، جويدو هيلدنر، إن الدفعة الجديدة كانت إعادة تأكيد لتضامن ألمانيا مع فيتنام في مكافحة جائحة كوفيد-19 والتغلب عليها.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت ألمانيا 45ر3 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى فيتنام، كما تبرعت للدولة الآسيوية الشهر الماضي بمعدات طبية بقيمة مليون دولار.

وتعد ألمانيا أكبر مانح للقاحات كوفيد-19 من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفيتنام.