أكبر شركة ألبان فى كوريا الجنوبية تعتذر عن إعلان يصور النساء كـ"الأبقار"

كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، "بى بى سى" إن أكبر شركة تجارية لمنتجات الألبان في كوريا الجنوبية اضطرت إلى الاعتذار عن إعلان يصور النساء على أنهن أبقار.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي أعدته شركة "سيول ميلك" أو "حليب سيول" رجلاً يصور سراً مجموعة من النساء في حقل ما ، ثم يتحولن فيما بعد إلى أبقار.

وبعد مواجهة رد فعل عام عنيف ، أزالت الشركة العرض الترويجي من موقع "يوتيوب" ، لكنه انتشر منذ ذلك الحين بعد أن أعاد مستخدمو الإنترنت تحميله.

وقارن البعض سلوك الرجل فى الإعلان بـ "المولكا" ، وهي ممارسة غير قانونية لتصوير الناس سرا، و شكل من أشكال التحرش في كوريا الجنوبية، ويقوم من خلالها شخص ما برصد كاميرات خفية سرية مصغرة للغاية بغية التجسس على الناس خصوصا النساء.

وقالت الشركة الأم في اعتذار نُشر على الإنترنت: "نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب الذي تم إصداره في التاسع والعشرين من الشهر الماضي".

وأضافت "نحن نتقبل هذا الامر بجدية وسنقوم بمراجعة داخلية ونحرص على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. ونحني رؤوسنا اعتذارا".

ويبدأ المقطع مع رجل يتجول بكاميرا في الريف. ويقول تعليق صوتي لرجل "تمكنا أخيرًا من التقاطها بالكاميرا في مكان نظيف ".

ثم يتجه الرجل ، المختبئ في الأدغال ، لتصوير مجموعة من النساء يشربن من جدول ويمارسن اليوجا. عندما يخطو الرجل عن طريق الخطأ على غصن ، فإنه يذهل النساء اللائي يتحولن فجأة إلى أبقار.

وينتهي الإعلان بالكلمات "مياه نظيفة ، علف عضوي ، حليب سيول نقي 100٪. حليب عضوي من مزرعة عضوية في طبيعة تشيونج يانج اللطيفة."

وأثار الإعلان جدلاً وطنياً حول قضايا التحيز الجنسي والحساسية تجاه النوع الاجتماعي ، لكن الانتقادات لم تقتصر على تصوير النساء على أنهن أبقار، حيث أعرب البعض عن مخاوفهم بشأن تصوير الرجل خلسة لمجموعة النساء ، مع ارتفاع جرائم كاميرات التجسس في كوريا الجنوبية خلال السنوات القليلة الماضية.