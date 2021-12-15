أسوشيتدبرس: إصابة صحفى ضمن وفد بلينكن فى رحلته لأسيا بكورونا

كتبت: نهال أبو السعود

ثبتت إصابة صحفي مسافر مع وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين في رحلة إلى آسيا بفيروس كورونا، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله، إن نتيجة اختبار الصحفي إيجابية في ماليزيا اليوم الأربعاء، وأضاف برايس أن بلينكين أو كبار موظفيه أو أعضاء آخرين في السلك الصحفي المتنقل لم تظهر عليهم نتيجة إيجابية.

في بيان حصلت عليه وكالة أسوشييتدبرس، قالت السفارة الأمريكية في كوالالمبور، إنها كانت على اتصال بالحكومة الماليزية بشأن حالة فيروس كورونا، وقال البيان، وفقا لوكالة أسوشييتد برس، "العضو الوحيد في الرحلة الذي ثبتت إصابته بالفيروس يلتزم بجميع متطلبات وزارة الصحة يمكننا أن نؤكد أن الشخص لم يشارك ولم يشارك في أي برنامج للوزير بلينكين في كوالالمبور".

وصل بلينكين إلى ماليزيا يوم أمس الثلاثاء بعد سفره من جاكرتا بإندونيسيا، وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أنه سيصل إلى وجهته النهائية في بانكوك بتايلاند في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وخلال كلمة ألقاها في جاكرتا يوم الثلاثاء ، تحدث بلينكين عن كيف تخطط الولايات المتحدة لتوسيع وجودها العسكري والاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادى لتحقيق ما وصفه بأنه "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، وأضاف: "لدينا جميعا مصلحة في ضمان أن تكون المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم خالية من أعمال الإكراه وأن تكون متاحة في متناول الجميع"، مشيرا إلى إجراءات بكين ذات الصلة بما في ذلك الادعاء بأن البحار المفتوحة ملك لها، والانخراط في الممارسات الاقتصادية التي تعتبر غير عادلة والإجراءات الاقتصادية العقابية ضد الدول التي تختلف معها، على حد وصفه.

وقال في خطابه في الذي ألقاه في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن "الدول في جميع أنحاء المنطقة تريد تغيير هذا السلوك ونحن أيضا نرغب في ذلك" منتقدا محاولات بكين فرض نفوذها البحري في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره أكثر من ثلث التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه يهدد حركة التجارة التي تزيد قيمتها عن ثلاثة تريليونات دولار سنويا.