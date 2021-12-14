أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة شراء السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 731.734 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، بي أي جي للتجارة والاستثمار، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة شراء السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 731.734 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.7 مليون ورقة مالية بقيمة 7.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 31.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 58.07%، والعرب على 10.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 432.2 مليون جنيه، 735.9 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 2.1 مليار جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 4.6 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13732 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3124 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1132 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.69%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 16.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 5.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.66%.

- حديد عز بسعر إغلاق 14.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.29%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.399 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.45%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.901 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.95%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.304 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 13.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 1.149 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.