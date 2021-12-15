أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز خاصة فى قرى حياة كريمة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصةً في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول".

واستعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

70 قطارا للعمل بخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر



أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها تعاقدت مع شركة الستوم العالمية على شراء 70 قطار مونوريل للعمل بخطى مونوريل العاصمة الإدارية الاستاد و6 أكتوبر ـ وادى النيل بالمهندسين، حيث وصل منها 3 قطارات، وسيتتابع وصول باقى القطارات المتعاقد عليها على دفعات لحين انتهاء تنفيذ الخطين نهاية 2022.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق أن قطارات المونوريل المتعاقد عليها أحادية السكة ستتحرك على كمرة خرسانية وستعمل بدون سائق وتبلغ ‏السرعة التصميمية ‏لها 90كم/الساعة ويصل زمن التقاطر الى 90 ثانية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم ولأول مرة ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الارصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، علاوة على وجود ممرات آمنة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في ‏حالات ‏الطوارئ ، كما سيتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تزويد عربات المونوريل بشاشات ‏LED‏ لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الاعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر ، كما سيتم تزويد أعلى الأبواب الجانبية بشاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار‏، كما سيتم تخصيص أماكن للكراسي ‏المتحركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك ‏سيتم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏فاقدي حاسة ‏السمع.





انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 8 ساعات.. تعرف على السبب



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن بعض المناطق، وهى (أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة – مجمع الجلاء – قاعدة ألماظة الجوية – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب – ميدان تريومف – ميدان الاسماعيلية – ميدان سفير – منطقة مساكن ألماظة) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة، مساء يوم الخميس، الموافق 16 -12 -2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 17-12-2021، بسبب تنفيذ أعمال لحام على خط مياه قطر 800 مم بشارع حسين كامل.

وأكدت شركة مياه القاهرة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.





47 مليارا و80 مليون جنيه أرباحا بالحساب الختامى لهيئة قناة السويس 20/21



كشف المحاسب إبراهيم بشارة مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، عن عدد من المؤشرات الإيجابية التى أسفر عنها الحساب الختامى لموازنة 2021/2020، قائلا: "أول هذه المؤشرات ارتفاع صافى الربح الذى حققته الهيئة إلى 47 مليارا و80 مليون جنيه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة اليوم الأربعاء.

وأشار مسئول قناة السويس، إلى أن ثانى تلك المؤشرات هى زيادة عدد سفن الحاويات بـ38 سفينة سفينة عن العام السابق وهو ما ترتب عليه زيادة الإيرادات.

وتابع قائلا: أيضا من بين المؤشرات الايجابية تحقيق أعلى معدل عبور يومى على مدار تاريخ قناة السويس بعدد 87 سفينة خلال شهر إبريل 2021 وعبور 1227 سفينة لأول مرة هذا العام بإجمالى حمولات 53 مليون طن محققة ايرادات بنحو 245 مليونا و57 ألف دولار.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس قامت باستخدام جميع مواردها الذاتية المتاحة من إهلاكات واحتياطات وتجنيب القدر اللازم للاستخدامات الرأسمالية.

وأوضح أن الهيئة اتخذت خطوات لزيادة ايرادتها تمثلت فى تعميق وتوسعة قناة السويس بنحو40 كيلو متر باتجاه الجنوب تجنبا لاحتمال تعرض أى سفن للجنوح كما حدث فى سفينة إيفرجيفن ووضع سياسات جديدة تحفيزية لجذب السفن العابرة للقناة معتمدة على أسس علمية مضيفا من المتوقع أن تتجاوز الايرادت الفترة القادمة بنحو 6 مليارات و600 مليون جنيه.





براءة الإعلامى عمرو أديب من تهمة سب وقذف محمد رمضان



قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.

وجاء في الدعوى أن الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان.

وأضافت الدعوى أن أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه.





صرف معاشات يناير المستحقة قبل أعياد الميلاد المجيدة



تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىُ صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2022 اعتبارا من أول الشهر المقبل ،حيث سيتزامن الصرف قبل الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ فى صرف معاشات ديسمبر، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

‎كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ، قد شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات، وكذلك المستفيدين من المعاشات.





انخفاض الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا والصغرى بالقاهرة 11درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على على مناطق من جنوب الدلتا تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.





غدا انتهاء المدة المحددة لتسجيل استمارة امتحان الترم الأول للثانوى العام



تنتهى غدا الخميس 16 ديسمبر الجارى المدة الزمنية المحددة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوى العام وتحديث بيانات الطلاب، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام الماضية، لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم والتأكد من بياناتهم المسجلة لهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك بعد الإنتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، وذلك لقرب إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم، بالتنبيه علي المدارس الثانوية بتنفيذ الضوابط التالية:

- التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالإنتهاء من تسجيل الإستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد عايله الخميس 16 ديسمبر من خلال الرابط (moe rng atar amin.gov.eg)، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الإستمارة الإلكترونية.