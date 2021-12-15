أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. صرف رواتب ديسمبر الأربعاء المقبل

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعة عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها ما أعلنته وزارة المالية ببدء صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر الجاري يوم الأربعاء المقبل، وفيما يلي أهم الأخبار الاقتصادية.





صرف رواتب ديسمبر



تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 ديسمبر 2021، حيث سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

صادرات مصر إلى أسيا 2020



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الأربعاء النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2020 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا " ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافوره – بنجلاديش".

وبلـغ إجمالـى قيمـة الصــادرات لأهـم دول شـرق اسيــا 4.1 مليــار دولار عـام 2020 مقابــل 3.2 مليـار دولار عـام 2019 بنسبه زيـادة قـدرها 25.7٪.وبلــغ إجمالــى قيمــة الـــواردات من دول شرق اسيــا 20.8 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 22.0 مليــار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قـدره 5.5%.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1397.2 مليون دولار عام 2020 مقابل 1504.5 مليون دولار عـام 2019 بنسبــة إنخفاض قدره 7.1% وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى الهند بترول خام، وفـى المرتبـة الثانية جمهوريـة الصيـن الشعبية بمـا قيمته 753.9 مليون دولار عــام 2020 مقابـل 546.5 مليون دولار عـام 2019 بنسبة زيادة قــدرها 38.0% وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.

وحدت خدمات في هيئة الاستثمار للشركات المقيدة في البورصة



أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتكون تابعة للرئيس التنفيذى مباشرة، وبرئاسة ياسر أحمد عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار.

وتختص الوحدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى كافة الإدارات المختصة بالهيئة، ودراسة التحديات والشكاوى ذات الصلة بتلك الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذى للهيئة إذا تطلب الأمر.

وفد يمني يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس



استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً رفيع المستوى من مجلس الأعمال اليمني ،بمقر الهيئة بالعين السخنة، وذلك للتعرف فعلياً على الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومشروعاتها في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وكذلك التطوير الذي تشهده موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية، وبحث مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحب المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بالوفد معرباً عن سعادته باهتمام الجانب اليمني بزيارة المنطقة، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية ودعمها على كافة المستويات مما جعل المنطقة تخطو خطوات ثابتة نحو توافر المرافق والخدمات والحوافز مما يؤهلها لأن تكون ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وخلال اللقاء استعرض اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، أهم المجالات التي ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية مصر 2030، والفرص والحوافز الاستثمارية بمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية، التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

صعود هامشي للبورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه عند مستوى 733.415 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة.