صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة لشهر ديسمبر الأربعاء المقبل

كتب - أحمد يعقوب

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 ديسمبر 2021، حيث سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.