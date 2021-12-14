4 فوائد للبابايا.. من تطهير القولون إلى البشرة المتوهجة

كتبت - ميرفت رشاد

لا يمكن أن يكون جمالك الخارجي في أفضل حالاته إلا إذا تم الاعتناء بالداخل، بغض النظر عن مدى تكلفة المستحضرات والجرعات الخاصة بك ، ولكن تظل الحقيقة أنه يجب تنظيف الجسم من الداخل حتى يعمل بشكل جيد ويظهر في أفضل حالاته، وفى السطور القادمة سنقدم لك الطعام الطبيعي الذي يمكن أن يمنحك تطهيرًا عميقًا داخليًا، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

البابايا الخضراء الخام هو الخيار المفضل، من المعروف أن له خصائص مضادة للبكتيريا ، ويعزز الهضم الجيد، دعونا نرى لماذا يجب أن نضيف البابايا الخضراء النيئة في وجباتنا الغذائية .

1. قوة الإنزيمات:

تحتفظ البابايا النيئة الخضراء ، بجميع إنزيماتها الطبيعية، يتضمن الإنزيمان بالطاقة في البابايا النيئة كيموبابين وغراء، يساعد كلا الإنزيمين على تكسير دهون البروتين والكربوهيدرات.

2. منظف داخلي:

تشبه وظيفة المكنسة تمامًا وظيفة البابايا المبشورة ، فهي تطهر القولون والجهاز الهضمي من الحمأة القديمة والبراز، تعمل الألياف كمكنسة داخلية تساعد أي شخص يعاني من الإمساك المزمن والحموضة والبواسير والإسهال، يمنح إنزيم اللاتكس الموجود في البابايا الخام جسمك تطهيرًا براقًا من الداخل.

3. قوة المغذيات:

وجدت دراسة في المجلة البريطانية للتغذية أن البابايا النيئة تحتوي على كميات استثنائية من الكاروتينات ، في الواقع أكثر من الجزر والطماطم ، الكاروتينات الموجودة في البابايا النيئة هي أكثر حيوية متاحة لجسم الإنسان.

4. يعالج مشاكل البشرة:

تناول البابايا النيئة يوميا يساعد على علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب وبقع التصبغ ، تتمتع البابايا الخضراء بقدرة على إذابة الخلايا الميتة ، وبالتالي فهي أفضل منتج تجميل في مطبخك.