اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:27 م
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‏‎رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة يهنئ رئيس الرقابة الإدارية على رئاسة مؤتمر مكافحة الفساد

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:38 م
‏‎رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة يهنئ رئيس الرقابة الإدارية على رئاسة مؤتمر مكافحة الفساد الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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هنأ علاء الساعدى رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لتوليه رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد متمنيا لمصر النجاح والتوفيق في إدارة هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى للدول أعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.


الرقابة الإدارية

أخبار الحوادث

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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