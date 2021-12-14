وزير الصحة الإيطالى: أطفالى سيحصلون على تطعيم ضد كورونا

أ ش أ

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا "إن أطفاله سيحصلون على تطعيم ضد فيروس كورونا في تصريحات أدلى بها قبل بدء الحملة المقررة لتحصين الأطفال بين 5 و11 عاما ضد الفيروس في إيطاليا الأسبوع الجاري".

وأكد سبيرانزا - بحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - أن قضية اللقاحات ليست قضية يجب معالجتها في الحانة وفي البرامج الحوارية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".. ووجه دعوة للآباء إلى الوثوق بأطباء الأطفال وإعطاء اللقاح لأطفالهم.

وأشار الوزير إلى أن الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، سيتم إعفاؤهم من الالتزام بالحصول على الشهادة الصحية التي تعرف باسم (جواز كورونا الأخضر) في الأماكن التي تكون فيها ضرورية لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكبر، لافتا إلى أن 19ر88% من السكان الإيطاليين فوق سن 12 تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات (كوفيد-19).. وأضاف أن البيانات المبكرة تشير إلى أن جرعة ثالثة معززة من اللقاحات تعطي درجة جيدة من الحماية ضد المتغيرات، مثل أوميكرون.