هل تساعد القرفة السيطرة على مرض السكرى؟.. اعرف الإجابة

كتبت - ميرفت رشاد

القرفة هي واحدة من التوابل الشعبية في العالم وتستخدم عادة لإضافة نكهة لمختلف المواد الغذائية، بصرف النظر عن النكهة والرائحة ، فإنه يوفر أيضًا فوائد طبية مختلفة، "سينامالديهيد" هو العنصر النشط الرئيسي، وهو المسؤول عن معظم الفوائد الصحية والرائحة، تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة مفيدة كعامل مضاد لمرض السكري وعامل مضاد للأكسدة والميكروبات وعامل مضاد للالتهابات، كما يعتبر مفيدًا في أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

القيم الغذائية للقرفة وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) :

سعرات حراريه: 6.42 ك

كربوهيدرات: 2.1 جرام

كالسيوم: 26.1 ملجم

مغنيسيوم: 1.56 ملي جرام

فوسفور: 11.2 ملجم

بوتاسيوم: 11.2 ملجم

بصرف النظر عن ذلك، فهو يحتوي على مركب B والعديد من مضادات الأكسدة مثل الكولين وبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين وزياكسانثين ومضادات الأكسدة الأخرى المختلفة، تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في تقليل الإجهاد التأكسدي وقد تكون مفيدة في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والعديد من الحالات الصحية الأخرى.

أنواع القرفة :

قرفة سيلان

قرفة كاسيا أو قرفة صينية

تعتبر القرفة السيلانية أكثر فائدة بالمقارنة مع القرفة الصينية، نشأت مجموعة سيلان من القرفة في سريلانكا وهي الأكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا ، تأتي قرفة كاسيا من الصين وتعتبر أقل فعالية، إذا تحدثنا عن الإدارة الجيدة لمرض السكري وفقًا للممارسات الطبية للأيورفيدا ، فقد تم استخدام القرفة لفترة طويلة للتعامل مع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تشير إحدى الدراسات إلى أن ما يصل إلى 6 جرامات من القرفة يوميًا لمدة 40 يومًا قد تم خفض مستوى السكر في الدم ووجد أنها مفيدة أيضًا في خفض مستوى الكوليسترول الكلي ومستوى الدهون الثلاثية ومستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) كذلك، ومن ثم فإن القرفة قد لا تكون مفيدة فقط في رعاية مرض السكري ولكنها قد تكون مفيدة أيضًا لأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد القرفة الصحية الأخرى:

في ممارسات الطب الهندي القديم، القرفة ليست مفيدة فقط في مرض السكري ولكنها مفيدة أيضًا في أمراض المعدة مثل انتفاخ البطن، كما أنها تستخدم في الإسهال، يستخدم لحاء القرفة كعامل مضاد للالتهابات وعامل قابض لألم الأسنان وآلام المفاصل الروماتيزمية.

الآثار الجانبية للقرفة:

الإفراط في تناول القرفة قد يسبب تلف الكبد، إذا كان شخص ما يتعاطى أدوية السكري ، يجب التحدث إلى طبيبه أيضًا، يجب تجنب الجرعات العالية قد تكون سامة أيضًا.