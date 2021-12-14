هل الإفراط فى تناول الشاى الأخضر يسبب النقرس؟ طبيبة روسية توضح

كتبت مروة هريدى

كشفت طبيبة روسية أن تناول الشاى الأخضر يوميًا قد يسبب الإصابة بالتهاب المفاصل، وفقًا لتقرير مجلة "فيستى رو"، وقالت الدكتورة ألينا زاجريبنيفا، كبير أخصائي أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة بموسكو، إن تناول الشاي الأخضر يوميا قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض البوليك، الذى يسبب مرض النقرس أحد الحالات المتعلقة بالتهاب المفاصل.

ولم يعثر الباحثون حتى الآن على علاقة بين مستوى حمض البوليك وتناول العصائر والشاي الأسود، وتشير الدكتورة ألينا، إلى أن خطر الإصابة بمرض النقرس ينخفض بين الرجال الذين يفضلون شرب القهوة بنسبة 40-60 فى المائة، مقارنة بالذين لا يتناولونها، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول القهوة له أضرار سلبية.

فى ذات السياق، كانت نتائج دراسات متعددة قد أشارت إلى أن المريض المصاب بالنقرس، الذي يتناول أدوية تساعد على تخفيض مستوى حمض البوليك، ليس بحاجة إلى اتباع حمية غذائية معينة، بل عليه فقط مراقبة وزنه، حيث إن إنقاص الوزن بمقدار 5 جيلو جرام فقط يخفض من خطر حدوث الالتهابات.

لذلك يجب على مريض النقرس تناول أطعمة لا يتجاوز محتواها من السعرات الحرارية أكثر من 1800 سعرة حرارية في اليوم، ومن الأفضل له تناول الكثير من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والأهم هو الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية تمامًا.

وبالرغم أن تناول الشاى الأخضر يرتبط بعلاج العديد من الحالات نظرًا لفوائده الصحية، حيث يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويساعد فى إنقاص الوزن، وكذلك علاج حالات مرتبطة بالصحة العقلية مثل السيطرة على التوتر وكذلك علاج الصداع، إلا أن الإفراط فيه قد يكون مضرًا لبعض الحالات خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو النقرس تحديدًا.

النقرس

الشاى الأخضر