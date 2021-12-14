اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية.. لايف

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:59 م
مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية.. لايف جانب من المؤتمر
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف ،حول مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية 2021 و الذى تنظمة مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع شركة ازري شمال افريقيا للعام السابع على التوالي.

وجاء مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية، تحت عنوان (نظم المعلومات الجغرافية لخدمة أهداف التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030).

وتناول المؤتمر نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، وذلك من خلال حلقة نقاش يتحدث فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في مصر، بالإضافة إلى عروض تقديمية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية.

 وقد سبق أعمال المؤتمر ورش عمل عبر الإنترنت في مجال نظم المعلومات الجغرافية تستهدف الطلاب والدارسين للتدريب على أهم التقنيات الحديثة التي وصل إليها العلم.

كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وتحكيم الأعمال المشاركة في مسابقة رسم الخرائط الرقمية التي كانت قد أقيمت للطلبة والمهتمين بنظم المعلومات الجغرافية، وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة.

المؤتمر
المؤتمر

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

 

جانب من مؤتمر مكتبة الإسكندرية
جانب من مؤتمر مكتبة الإسكندرية

 

جانب من مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية و توظيفها فى التنمية المستدامة
جانب من مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية وتوظيفها فى التنمية المستدامة

 

مؤتمر مكتبة الإسكندرية
مؤتمر مكتبة الإسكندرية

 

مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية و توظيفها فى التنمية المستدامة
مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية و توظيفها فى التنمية المستدامة

 

 

مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية و
مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية 

 


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المعلومات الجغرافية

التننية المستدامة

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