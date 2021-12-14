اليوم السابع
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مصرع مسن سقط من الطابق السابع فى بئر مصعد عقار ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:46 م
مصرع مسن سقط من الطابق السابع فى بئر مصعد عقار ببولاق الدكرور سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى مسن يحمل جنسية دولة عربية مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق السابع في بئر مصعد العقار الذي يقيم به في بولاق الدكرور بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من الطابق السابع في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسن يحمل جنسية دولة عربية، سقط من الطابق السابع في بئر المصعد، بالعقار الذي يقيم به، حيث اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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