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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى والاحتلال الإسرائيلى يبعد 4 مواطنين عنه

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:20 ص
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى والاحتلال الإسرائيلى يبعد 4 مواطنين عنه مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
كتب أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما أبعدت سلطات الاحتلال 4 مواطنين بينهم سيدة عن باحاته لمدة أسبوعين.

 

وقالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

 

وفي السياق، أبعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلى الشابين المقدسيين رشيد الرشق وسفيان العجولي عن الأقصى لمدة أسبوعين، كما أبعدت الأسير الفلسطينى المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان أبو صبيح عن المسجد الأقصى للفترة ذاتها، وأصدرت قرارا بمنعه من السفر، لمدة شهر قابل للتجديد.

 

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلى قد اعتقلت الشابين الفلسطينيين الرشق والعجولي، والمحرر الفاخوري وزوجته أمس، ضمن حملة اعتقالات استهدفت عددًا من المقدسيين، ومدّدت اعتقال بعضِهم، وأفرجت عن آخرين بشروط.

 

 


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