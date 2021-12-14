مساعد وزير الاتصالات: بدء تشغيل الترددات الجديدة لشركات المحمول

كتب أحمد يعقوب، هبة السيد، هانى الحوتى، إسلام سعيد، محمد أسعد تصوير: حسين طلال ، كريم عبد العزيز

قال المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الترددات الجديدة لشركات المحمول بدأت في العمل على الشبكات، كما يتم توصيل كابلات الفايبر في جميع التجمعات الجديدة، ولن يتم توصيل أي كابلات نحاسية في أي مدينة جديدة، مضيفًا في هذا الصدد أنه من الصعوبة في الوقت الحالي توصيل الفايبر بنسبة 100%، ولكننا في الطريق للوصول إلى هذه النسبة لتجهيز البنية الأساسية للتحول الرقمي.

وأضاف "نصر الدين"، أن البنية الأساسية في مصر قادرة على تحقيق التحول الرقمي، ونتحرك بالسرعة المطلوبة لتحقيق التحول الرقمي، متابعًا أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية لتوصيل البنية الأساسية لجميع فئات المجتمع، سواء في الأماكن العامة وكذلك في قرى حياة كريمة، حيت تبلغ حجم الاستثمارات لتوصيل البنية التحتية لقرى حياة كريمة نحو 5.6 مليار جنيه.

قال مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسرعة توصيل الخدمات إلى المدن الجديدة، وتوفير الطلب لقاطني هذه المدن، ونجحنا في دعم شركات المحمول لبناء أبراج لتوفير هذا الطلب، وتم بناء أكبر عدد من الأبراج خلال الفترة الماضية، مع إتاحة ترددات جديدة لشركات المحمول لتقديم سرعة إنترنت وتحميل أعلى مع تعديل معايير الخدمة لشركات المحمول لزيادة جودة الخدمات للعملاء، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة ألزمت شركات المحمول ببناء أبراج محمول جديدة لتوفير تغطية في المدن الجديدة. أضاف "نصر الدين"، أن إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات استفادت منها مشغلي المحمول، حيث بدأت الشركات في استخدام مشغلي المحمول بشكل أكبر، ولذا فأنها أصبحت مطالبة بتحديث الشبكة وضخ استثمارات ضخمة لجذب العملاء، وفي الوقت نفسه المواطن أصبح يعتمد على الهاتف المحمول كجزء رئيسي في حياته حتى في العمل، وأصبح مطلب رئيسي في التعينات الجديدة، ولذا فأن المواطن استفاد من هذه التحديثات الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي، بمشاركة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو في مصر، المهندس ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذية لمجموعة بنية، وأدار الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



المهندس حسام صالح (1)



المهندس حسام صالح (2)