مسئول بالمصرية للاتصالات: مصر أنفقت 48 مليار جنيه لتطوير بنية الاتصالات خلال 3 أعوام

كتبت هبة السيد

قال أشرف محمد سيد رئيس قطاعات المؤسسات والشركات بالشركة المصرية للاتصالات، إن مصر أنفقت أكثر من 3 مليارات دولار نحو 48 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية لتطوير الشبكة بالكامل بدايةً من الشبكة الدولية وشبكة التراسل والشبكة الفقرية والجزء الخاص برفع كفاءة الشبكة، ولم يقتصر الأمر على نشر كبائن المسان، ولكن الاستثمار في مراكز البيانات، وأصبح لدى المصرية للاتصالات أكبر مركز بيانات من حيث الحجم في مصر، من خلال استغلال الموقع الجغرافي وتوصيل البنية لأكثر من 60 دولة.

وأضاف "سيد"، أن الشركة تعمل بصورة مكثفة على توصيل البنية الأساسية للاتصالات في المدن الجديدة، وفي الوقت نفسه تطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، وتوصيل البنية لكافة المباني لنحو 1500 قرية فقيرة ضمن مبادرة حياة كريمة، لكي يتمتع أهالي هذه القرى بنفس الخدمات التي يستخدمها سكان العاصمة الإدارية، متابعًا أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح نمط رئيسي في الحياة، وليس الأمر مقتصر خلال جائحة كورونا فقط.

وذكر أن الشركة تعمل على كافة محاور تطوير البنية الأساسية للاتصالات منها الحوسبة السحابية لتوفير مساحة لأغلب التطبيقات التي ستسخدم خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي، بمشاركة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو في مصر، المهندس ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذية لمجموعة بنية، وأدار الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.