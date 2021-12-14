اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:40 م
أكرم القصاص
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مركز "جاماليا" الروسى يطور لقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:41 م
مركز "جاماليا" الروسى يطور لقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون" لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مدير مركز "جاماليا" الروسي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبيرج، أنه قام بتعديل لقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا التطوير يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية. 

وقال جينتسبيرج في تصريح لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء، " لا يوجد حتى الآن دليل على أن متحور أوميكرون سيحل محل سلالة دلتا، وفي هذه الحالة ربما ينبغي أن يكون اللقاح مكونا من عنصرين، ليحمي من سلالة دلتا وسلالة أوميكرون في نفس الوقت".

وأضاف:" من الضروري استخدام منصة جديدة لابتكار لقاحات طورها معهد "جاماليا"، ونحن نقوم بذلك، وهذا الأمر يمر حاليا بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية". 

يُذكر أن جينتسبيرج أعلن في وقت سابق أن تعديل اللقاح سيكون ضروريا إذا انخفضت فعالية اللقاح الحالي عشرة أضعاف أو أكثر. 

 


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