مركز "جاماليا" الروسى يطور لقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون"

وقال جينتسبيرج في تصريح لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء، " لا يوجد حتى الآن دليل على أن متحور أوميكرون سيحل محل سلالة دلتا، وفي هذه الحالة ربما ينبغي أن يكون اللقاح مكونا من عنصرين، ليحمي من سلالة دلتا وسلالة أوميكرون في نفس الوقت".

وأضاف:" من الضروري استخدام منصة جديدة لابتكار لقاحات طورها معهد "جاماليا"، ونحن نقوم بذلك، وهذا الأمر يمر حاليا بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية".

يُذكر أن جينتسبيرج أعلن في وقت سابق أن تعديل اللقاح سيكون ضروريا إذا انخفضت فعالية اللقاح الحالي عشرة أضعاف أو أكثر.